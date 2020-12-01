81 اصابة بكورونا في الهرمل وحالة وفاة واحدة

اعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل انه تم تسجيل واحد وثمانون اصابة جديدة بفيروس كورونا، من حملة يوم السبت الماضي بالاضافة الى 7اصابات يومية، وحالة وفاة واحدة.

واوضحت انه يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات.

واملت من الاهاي الانتباه لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة لا سيما ضرورة الحجر لكل من خضع لفحص الـpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية، وشددت على الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام