خلية الأزمة في سير الضنية: 4 إصابات جدديدة وعلى المخالطين حجر انفسهم

اعلنت خلية الأزمة في بلدية سير – الضنية، في بيان، “تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج الفحوص ال pcr التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه بإصابتهم بالفيروس، وجاءت النتيجة إيجابية”.

وطلبت الخلية من “المصابين والمخالطين حجر أنفسهم لمدة 14 يوما وحماية أهلهم، ومنعاً لتفشي الفيروس”.

في غضون ذلك، ذكرت بلدية سير الأهالي والمقيمين في البلدة، أنه “في إطار البرنامج الصحي الذي تتبعه مع منظمة مالطا، سيأتي إلى البلدة يوم غد المستوصف الميداني التابع للمنظمة بهدف إعانة المرضى، لذلك على كل من يهمه الأمر الحضور إلى مبنى البلدية الثامنة صباحاً لتسجيل إسم المريض وأخذ رقم المعاينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام