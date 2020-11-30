خلية الازمة في بلدة رحبة: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا الى 35

أفادت خلية الأزمة في بلدية رحبة شمال لبنان الاثنين انه “تم تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا، ما رفع عدد المصابين الى 35 مصابا”.

وعزت الخلية ارتفاع اعداد المصابين إلى أن “نسبة الالتزام لم تتجاوز الستين في المئة”، وازاء ذلك، قررت “التشدد بتنفيذ قرار الإقفال اعتبارا من الغد، وأن شرطة البلدية وبدعم القوى الامنية، سوف تسطر محاضر ظبط بالمخالفين”.

وباشرت الخلية “بعملية احصاء لمجموعات المخالطين من أجل تنفيذ حملة فحوصات PCR أواخر هذا الأسبوع”، ودعت المخالطين إلى “التزام الحجر ووضع الكمامة، وتجنب التجمعات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام