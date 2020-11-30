لجنة رفع حالة التأهب بالسجون اللبنانية: للتشدد بالإجراءات الوقائية من كورونا

قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها إن لجنة الطوارىء لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية بسبب وباء كورونا، عقدت جلسة لها الاثنين.

وقررت اللجنة “تحديث وتطوير إجراءات حماية السجون والنظارات وكافة أماكن الاحتجاز والتوقيف، وذلك بأساليب طبية وعلمية، ووفقا للمتغيرات التي تطرأ من حيث كيفية انتشار جائحة كورونا وتشخيص الوباء وطريقة انتشاره، والوقاية منه، وطرق العلاج”.

واضافت اللجنة “يجب التشدد في الإجراءات الوقائية الخاصة بالمحتجزين الأكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة”، ودعت “لمتابعة التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ووزارة الصحة العامة، لتسهيل تأمين الأسرة الكافية للسجناء المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة لتلقي العلاجات اللازمة والسريعة”.

وأكدت اللجنة على “ضرورة تخفيف الاكتظاظ في النظارات، من خلال نقل عدد من الموقوفين إلى السجون، وذلك بطريقة علمية تراعي المعايير الطبية التي تحد من خطر انتشار جائحة كورونا”، ولفتت الى انها “أبقت اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام