تقرير لمستشفى نبيه بري الحكومي عن حالات كورونا

أصدر مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الاثنين تقريره الأسبوعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

– عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 60 حالة، بينهم 4 حالات أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 14 حالة.

– 3 حالات وفاة.

– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 18 حالات.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي: 435 فحصا، بينها 80 حالة ايجابية

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام