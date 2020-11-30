تقرير لمستشفى نبيه بري الحكومي عن حالات كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2020 - 15:16

تقرير لمستشفى نبيه بري الحكومي عن حالات كورونا

منذ 17 mins 30 November، 2020
مستشفى بري
لبنان

أصدر مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الاثنين تقريره الأسبوعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:
– عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 60 حالة، بينهم 4 حالات أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.
– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 14 حالة.
– 3 حالات وفاة.
– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 18 حالات.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي: 435 فحصا، بينها 80 حالة ايجابية

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة