“جبهة العمل”: فلسطين بوصلة الجهاد والمقاومة

دعت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في ذكرى “اليوم التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني” الشعوب العربية والإسلامية إلى جعل فلسطين بوصلة الجهاد والمقاومة. وشددت على ان “تبقى القضية الفلسطينية حية في نفوسهم وقلوبهم وعقولهم وإلى دعم الشعب الفلسطيني بكل وسائل الدعم المتاحة”.

وأكدت الجبهة في بيان لها الاثنين على “ضرورة أن يعي العرب والمسلمون والفلسطينيون بخاصة حقيقة المؤامرة القذرة التي حاكتها أصابع الغدر الأميركي الصهيوني وهي مؤامرة صفقة القرن”، وتابعت “هذه الصفقة تضيع القضية الفلسطينية عبر سلسلة التطبيع الخياني من قبل بعض الدول الخليجية والعربية مع العدو الصهيوني الغاصب”.

وحيت الجبهة “كل الفصائل الفلسطينية المقاومة الرافضة للخنوع والخضوع والاستسلام ولجوقة التطبيع المجنونة والمؤسفة من بعض الدول المطبعة الذين ظنوا أنهم في أمان واطمئنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام