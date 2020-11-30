سيناتور أمريكي نقل اللقاح المضاد لكورونا سيتطلب 30 مليار دولار – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 02:18

سيناتور أمريكي نقل اللقاح المضاد لكورونا سيتطلب 30 مليار دولار

منذ 1 ساعة 30 November، 2020
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