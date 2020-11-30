رويترز: مستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى #السعودية و#قطر – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 00:04

رويترز: مستشار الرئيس ترامب جاريد كوشنر سيتوجه خلال الأيام القادمة إلى #السعودية و#قطر

منذ 2 ساعة 29 November، 2020
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