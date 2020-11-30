القوة الصاروخية اليمنية تقصف غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في مأرب ومقتل سعوديين

كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع أن”القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر يمني الصنع غرفة العمليات المشتركة لتحالف العدوان في معسكر تداوين في محافظة مأرب شمال شرق اليمن”.

وأكد ناطق القوات المسلحة ان”الإصابة كانت دقيقة، وان سيارت الإسعاف هرعت الى المكان وسط حالة رعب وارباك شديدين سادت المعسكر الذي تتخذه قوات تحالف العدوان منطلقا لإدارة عملياتها منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م”.

وقال العميد سريع إن:” الضربة الصاروخية الموفقة نجم عنها مصرع 8 من قادة جنود العدو السعودي وجرح سبعة اخرين”.

مضيفا:”العمليات للجيش واللجان الشعبية مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وكل تحركات الأعداء مرصودة”.

وأكدت تغريدات سعودية، وقع خسائر في صف الضباط والجنود السعوديين جراء الضربة،ونشر السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للضباط القتلى وأشارت احداها الى انهم قتلوا بصاروخ يمني على معسكر للتحالف بمأرب

وعددت التغريدات السعودية وقوع 7 قتلى في صفوف الضباط والجنود السعوديين وهم العقيد طيار سعيد حمدان السمري، العقيد عبد الله عايض البقمي، الرائد محمد سعد المبارك، النقيب عبد الله صالح الغمدي، الجندي خالد عزيز العتيبي، مشاري مساعد اللحياني، فهد بطاح الشمري.

المصدر: المسيرة