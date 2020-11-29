وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 حالة وفاة و1266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 21:36

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 حالة وفاة و1266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 29 November، 2020
وزارة الصحة
عاجل - لبنان
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1266 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة ال 126903.

وجاء في التقرير:

 

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية

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