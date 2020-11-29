القومي: شعبنا لن ينام على ضيم الاحتلال والمقاومة سبيله لدحر المحتل

رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية أن “سلخ لواء الإسكندرون عن سوريا وتقسيم جنوبها فلسطين، هو احتلال موصوف لأجزاء غالية من أرضنا القومية، وقد أتى في سياق مخطط صهيوني تركي استعماري لمحاصرة أمتنا بالاحتلال التركي لكيليكيا والاسكندرون من جهة الشمال، وبالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين جنوبا، لتسهيل الانقضاض عليها وتقسيمها وتفتيتها وإخضاعها ونهب ثرواتها”.

وأكد “رفض الحزب الانصياع للارادات الاستعمارية والعنصرية، وهي لن تتخلى عن حبة تراب واحدة من أرضها، والأجزاء التي اغتصبت وسلخت بدعم وتواطؤ من الدول الاستعمارية المنتدبة وبواسطة الإرهاب، ستسترد بقوة المقاومة التي هي خيار شعبنا الوحيد”.

وأشار الى أن “ما يتهدد أمتنا والعالم العربي، ليس الاحتلال والعدوان فحسب، بل في انسلاخ أنظمة التطبيع العربية من هويتها وانتمائها وتموضعها في ضفة العدو، ومعركتنا اليوم، لا تقتصر على مواجهة الأعداء والمحتلين، بل هي معركة ضد نهج التخاذل التطبيع”.

وأكد “التمسك بكل شبر من لوائنا السليب وجنوبنا المحتل، وبأن شعبنا لن ينام على ضيم الاحتلال، فالمقاومة هي سبيله لدحر الغزاة والمحتلين، أتراكا وصهاينة وأميركيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام