مراسل المنار: العدو الاسرائيلي اوقف رمي القنابل المضيئة في أجواء المنطقة الحدودية المقابلة لبلدتي حولا ومركبا ومغادرة الطيران المروحي وبقاء طائرة مسيرة صغيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 29 2020 - 01:20

مراسل المنار: العدو الاسرائيلي اوقف رمي القنابل المضيئة في أجواء المنطقة الحدودية المقابلة لبلدتي حولا ومركبا ومغادرة الطيران المروحي وبقاء طائرة مسيرة صغيرة

منذ 2 ساعة 28 November، 2020
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