رئاسة الجمهورية تسلمت قرار مجلس النواب حول التدقيق الجنائي

تسلمت رئاسة الجمهورية اللبنانية مساء الجمعة القرار الصادر عن مجلس النواب، ردا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي.

وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه رئيس مجلس النواب نبيه بري:

“جوابا على رسالة فخامة رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، وبعد مناقشة مضمون الرسالة، اتخذ المجلس القرار الآتي: تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق او تذرع بسرية مصرفية او خلافها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام