وزارة الزراعة عممت عبر موقعها أسماء الشركات المستفيدة من دعم المدخلات الزراعية

لفتت وزارة الزراعة في بيان، المزارعين “للدخول على الرابط الالكتروني الخاص بالوزارة لمعرفة أسماء وعناوين الشركات التي استفادت من الدعم الحكومي للمدخلات الزراعية (مبيدات، أسمدة، بذور) وذلك على رابط الوزارة الإلكتروني:

www.agriculture.gov.lb

كما دعت الوزارة “الشركات الزراعية التي استفادت من الدعم الحكومي لمدخلاتها بضرورة الإلتزام بتسليم المزارعين الأصناف المدعومة بناء على “استمارة المزارع” الصادرة عن وزارة الزراعة والتي توضح حق كل مزارع من ناحية الكميات حسب حيازته العقارية القابلة للزرع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام