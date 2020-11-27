الشيخ ياسين: لمحاسبة من اعاق التدقيق الجنائي واسترجاع المال المنهوب

طالب رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين العاملي الحكومة، ب”القيام بدورها بفعالية أكثر وعدم الركون الى كونها حكومة تصريف اعمال، وذلك لوقف حالة الانهيار في الاوضاع على الصعد كافة”.

و قال ياسين في تصريح:”من المؤسف ان نرى بعض القوى لا ترى ما يجري من انحدار في الوضع وتتمسك بامتيازاتها ومصالحها الشخصية على حساب الوطن وبقائه”، مدينا “اللغط القائم حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان”، مطالبا ب”البدء الفوري في محاسبة من اعاق تلك العملية التي وحدها توضح الصورة وتعيد الامور الى نصابها وتمنع الافلاس المالي الذي بات قريبا”.

وختم ياسين، محذرا “من التلاعب بلقمة العيش عبر ما يتردد عن رفع دعم هنا او هناك على هذه المواد او تلك، بدل العمل على استرجاع المال المنهوب او المهرب الى الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام