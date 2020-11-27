هل يمكن الإصابة بعدوى “كوفيد 19” عند طبيب الأسنان؟

أخبرت ماريا بالاكيريفا، مرشحة العلوم الطبية، عضو الجمعية المهنية لأخصائيي تقويم الأسنان في روسيا، في محادثة مع “Zvezda”، ما إذا كان من الممكن الإصابة بفيروس كورونا عند طبيب الأسنان.

وقالت الاختصاصية بالاكيريفا في توضيح عند الاستفسار عن إمكانية العدوى “كوفيد 19” عند طبيب الأسنان أن:

“إذا كنت تقصد أن تصاب بالعدوى من طبيب الأسنان نفسه، فهناك احتمال بالطبع، لكنه “نادر الحدوث”.

وتابعت قائلة: “أود أن أقول 10%. نظرًا لأننا نجري الاستقبال بالكامل بملابس واقية، فنحن نرتدي بدلات يمكن التخلص منها فوق ثيابنا ونستخدم أقنعة وخوذة واقية أيضا”.

ووفقا للاختصاصية ماريا بالاكيريفا، “بعد كل مريض يتم تغيير الأقنعة والقفازات، و يتم مسح الخوذة بالمطهرات”.

وأكدت الطبيبة أن الحالة العكسية هي المرجحة أن يعدي المريض الطبيب بعدوى “كوفيد 19″ قائلة:

” يكون احتمال انتقال العدوى من المريض إلى طبيب الأسنان أعلى”. وختمت حديثها بالتأكيد على أن أطباء الأسنان يخضعون لاختبارات COVID-19 كل أسبوعين.

في وقت سابق، أخبر أستاذ طب الأسنان في جامعة بريستول مارتن آدي كيف يساعد تنظيف الأسنان الإضافي في الحماية من فيروس كورونا.

المصدر: سبوتنيك