إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 43 إصابة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة صور، سجلت اليوم 43 إصابة بcovid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا”، لافتة إلى أن “الإصابات المسجلة اليوم كلها لمقيمين مخالطين، من بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية السورية”.

وأشارت إلى أن “الإصابات اليوم توزعت على النحو الآتي: البازورية 5، ديرقانون النهر 4، صور 3، شيحين 3، الشهابية 3، الشبريحا 3، باتولية 2، المجادل 2، سلعا 2،

معركة 1، جويا 1، قانا 1، عين بعال 1، البص 1، الحوش 1، العباسية 1، باريش 1، السماعية 1، حناوية 1، الشعيتية 1، البرج الشمالي 1، الناقورة 1، الرشيدية 1، طيرفلسية 1، وجبال البطم 1″، لافتا إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3266 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 238 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 3028 حالة محلية من بينها 530 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و63 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و39 حالة وفاة محلية”.

ولفتت إلى “تماثل 1797 مصابا إلى الشفاء بشكل تام، من بينهم 810 شفاء مخبريا و987 شفاء زمنيا”.

وطالبت “جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام