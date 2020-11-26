البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا بقبرص ويدعو لفرض عقوبات ضدها ويحذر من أن أفعال تركيا الأحادية تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2020 - 19:32

البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا بقبرص ويدعو لفرض عقوبات ضدها ويحذر من أن أفعال تركيا الأحادية تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 26 November، 2020
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