البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا بقبرص ويدعو لفرض عقوبات ضدها ويحذر من أن أفعال تركيا الأحادية تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2020 - 19:32
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمناسبة العيد الـ77 للإستقلال
ماكرون تمنى على عون دعوة كافة القوى السياسية بقوّة لتضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية لتحقيق مصلحة لبنان
ماكرون لعون: فرنسا تعمل مع الأمم المتحدة وشركائها لعقد مؤتمر لدعم الشعب اللبناني
وزير الصحة: لقاح الانفلونزا سيباع بالتسعيرة الرسمية وعبر الصيدليات على أن يكون أخذ اللقاح عند الطبيب وليس في الصيدلية
الصحة اللبنانية: تسجيل 1859 اصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
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الاسير الفلسطيني ماهر الأخرس ينتزع الافراج عنه بعد أكثر من 100 يوم على اضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري
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الاسير المحرر ماهر الأخرس: لا خيار امام الفلسطينيين إلا المقاومة والجهاد لتحرير كل الاسرى في سجون الاحتلال
حزب الله يتقدم من أسرة الراحل الكبير السيد الصادق المهدي وحزب الأمة وأبناء الشعب السوداني بأحر التعازي
حزب الله: لقد عرف الراحل الكبير بحرصه البالغ على وحدة الشعب السوداني والحفاظ على هويته الوطنية والاسلامية
حزب الله: كان الراحل علما من اعلام الفكر والجهاد ضد قوى الاستكبار والهيمنة ومدافعا عن القضية الفلسطينية ونهج المقاومة
القضاء التركي يصدر أحكاماً بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً في محاكمة كبيرة لمتهمين في محاولة الانقلاب عام 2016
الرئاسة التركية: تركيا وقطر توقعان على اتفاقيات تعاون في الاقتصاد والدفاع العسكري وإدارة المياه
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيس الوزراء الإثيوبي: الجيش سيبدأ المرحلة النهائية من الهجوم على إقليم تيغراي
ألمانيا تمدد إجراءات مكافحة كوفيد-19 حتى مطلع كانون الثاني المقبل بسبب استمرار الارتفاع بأعداد الإصابات اليومية
وزارة الحرب الأميركية تعلن عن زيارة للقائم بأعمال وزير الحرب كريستوفر سي ميللر إلى منطقة الشرق الأوسط قريباً
رئيس الوزراء الإثيوبي: الجيش سيبدأ المرحلة النهائية من الهجوم على إقليم تيغراي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
البرلمان الأوروبي يدين الأنشطة التركية في فاروشا بقبرص ويدعو لفرض عقوبات ضدها ويحذر من أن أفعال تركيا الأحادية تبعدها عن الاتحاد الأوروبي (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
26 November، 2020
البرلمان الأوروبي
فاروشا
قبرص
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