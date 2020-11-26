وقفة احتجاجية للمتضررين من انفجار المرفأ واعتصام امام منزل القاضي صوان

نفذت مجموعة من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الخميس وقفة احتجاجية على مسار ومصير التحقيقات في انفجار المرفأ، في ساحة ساسين- الاشرفية في بيروت، وسط مواكبة أمنية من قوى الأمن الداخلي.

ورفع المشاركون لافتات تطالب المحقق العدلي القاضي فادي صوان “بقرارات جريئة والادعاء على جميع المسؤولين الاداريين والسياسيين والامنيين مهما علا شأنهم”، وشعارات “لن نسكت بعد اليوم ولن نقبل بقرار اهمال او قضاء وقدر”.

بعد التجمع في ساحة ساسين، انطلق المعتصمون الى امام منزل القاضي صوان للاحتجاج على تأخر التحقيقات ومطالبته بالادعاء على كل من تسبب بهذه الكارثة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام