موسى اسف لطريقة تعاطي قوى امنية مع محام مخالف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2020 - 11:58

موسى اسف لطريقة تعاطي قوى امنية مع محام مخالف

منذ 30 mins 26 November، 2020
ميشال موسى1111
لبنان

اسف رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، في بيان، “للحادثة المستنكرة التي شاهدناها البارحة عبر وسائل الاعلام بتعاطي قوى امنية مع محام بطريقة عنفية اثارت الرأي العام عن حق”.

واعتبر “ان معالجة المخالفة مهما كانت ظروفها يجب ان تبقى تحت سقف القانون، بعيدة من العنف وان تتناسب مع الجرم وتحترم الانسان”.

وقال موسى “ان العناصر الامنية المولجة تنفيذ القوانين عليها ان تحترمها وان تبتعد عن العنفية في التعاطي مع المواطنين”.

واشار الى اننا “ننتظر من المسؤولين عن هذه القوى تحقيقا شفافا ومعاقبة المرتكبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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