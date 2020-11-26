كيفية تمييز زيت الزيتون الجيد

قال مدير جمعية مزارعي الزيتون الإيطاليين “Unaprol” ومؤسس مدرسة تذوق الزيت، نيكولا دي نويا، إن زيت الزيتون المناسب سيساعد في تقوية جهاز المناعة، ويمكن اختياره عن طريق الرائحة.

تحدث الخبير عن دور الزيت في تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض، بما في ذلك الإصابة بفيروس كورونا بمناسبة يوم شجرة الزيتون الذي أقرته اليونسكو العام الماضي في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “زيت الزيتون عالي الجودة غني بمضادات الأكسدة – البوليفينول، الذي يساعد على تقوية جهاز الدفاع في الجسم. أنا لست طبيباً، لكنني متأكد من أن جميع الدراسات العلمية في العالم تقول أن الزيت البكر الممتاز يحسن المناعة. ولكن ليس كل أنواع زيت الزيتون لديها كمية كافية من مادة البوليفينول الضرورية للصحة. ويمكن اكتشاف الزيت الغني بها من خلال الطعم والرائحة”.

وأضاف الخبير: “في مدرستنا، لا ندرب المستهلكين فحسب، بل ندرب أيضًا المحترفين الذين يمكنهم بعد ذلك العمل مع المزارعين. زيت البوليفينول له رائحة نباتية: له رائحة الحشائش المقطوفة أو اللوز أو الطماطم، ومذاقه مر قليلاً وحار”.

وفقا له، يكفي أن تأخذ عينة، 10 ملليلتر من الزيت، التي يجب سكبها في كوب صغير يشبه فنجان القهوة.

في الوقت نفسه، أكد دي نويا، أنه سيكون من الخطأ اختيار الزيت حسب اللون: “المنتج الجيد يمكن أن يكون أخضر أو أصفر”. الأهم من ذلك أن الزجاجة مصنوعة من الزجاج الداكن – “الزيت يخاف من الضوء”.

قال دي نويا: “الأعداء الرئيسيون للزيت هم الحرارة والأكسجين والضوء. فهي تقلل مستويات مضادات الأكسدة وبالتالي استفادة الجسم”.

ووفقا له، يجب اختيار أنواع مختلفة من الزيت لطعام معين. “الزيت المر، على سبيل المثال، يتم دمجه مع اللحوم – حلاوتها تعوض مرارة الزيت. الأصناف الأخف مناسبة للسلطة. نحتاج إلى تعلم كيفية اختيار الزيت بنفس الطريقة التي نستخدمها مع النبيذ الأحمر أو الأبيض: المعكرونة وشرائح اللحم تناسب الزيت مع طعم غني، من الأفضل تقديم الخضار والأسماك مع الزيت النباتي.

وفي حديثه عن موسم الحصاد الأخير، قال إن الزيتون في إيطاليا يقل بنسبة 30٪ عن العام الماضي. سبب انخفاض الإنتاج كان الطقس الجاف، من ناحية أخرى، تبين أن جودة المنتج ممتازة بسبب نقص الأمطار نفسه – على سبيل المثال، لم تكن هناك حشرات ضارة”.

وأضاف أن وباء COVID-19 أثر على صناعة الزيتون أيضًا. “فيروس كورونا يقتل مشتريات المطاعم، التي عادة ما تأخذ زيت عالي الجودة. لحسن الحظ، على الرغم من التوقف في صناعة المطاعم، نشهد مبيعات قوية مباشرة من الشركات المصنعة. تكيفت الشركات في هذا الصدد مع التسوق عبر الإنترنت مع التوصيل للمنازل”.

وأضاف الخبير أن حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤثر سلبًا على جمع وزراعة الزيتون: “الشجرة تحتاج إلى رعاية متخصصين – لا يمكن أن يحصد المحصول من لم يفعل ذلك من قبل”.

المصدر: سبوتنيك