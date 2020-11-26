وفاة الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 26 2020 - 02:44

وفاة الصادق المهدي رئيس حزب الامة السوداني

منذ 1 ساعة 26 November، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة