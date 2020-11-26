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November 26 2020 - 02:44

وفاة زعيم حزب “الأمة” السوداني الصادق المهدي بسبب فيروس كورونا

منذ 56 mins 26 November، 2020
زعيم حزب الامة المعارض في السودان الصادق المهدي
السودان - عربي وإقليمي

أكدت مصادر عائلية ومقربون، وفاة رئيس وزراء السودان السابق وزعيم حزب “الأمة” السوداني، الصادق المهدي عن عمر ناهز 85 عاما، في الإمارات جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.
وأعلن الحزب، مطلع الشهر الجاري، نقل زعيمه الصادق المهدي إلى دولة الإمارات، لتلقي العلاج، عقب الكشف عن إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من تفضيله شخصيا الاستمرار في المداواة بمستشفى علياء الوطني.
وأشار بيان للحزب، يوم 21 أكتوبر أن زعيمه أصيب بكورونا، وقال في بيان: “أصيب الإمام بالشعور بالإعياء، وأجري له فحص (كوفيد – 19)، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية”.
والصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس “حزب الأمة القومي”، ويبلغ من العمر 85 عاما.

المصدر: روسيا اليوم

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