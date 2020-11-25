اصابة جديدة في كفرحزير

اعلنت بلدية كفرحزير في بيان ” تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، وهي تلتزم الحجر المنزلي في كفرصارون.
كما طلبت البلدية من جميع المخالطين “التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
اعلنت بلدية كفرحزير في بيان ” تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، وهي تلتزم الحجر المنزلي في كفرصارون.
كما طلبت البلدية من جميع المخالطين “التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان جريحين سقطا باصطدام سيارة بالحائط في وسط الشارع الرئيسي في بلدة كفرحزير الكورة، ما أدى إلى تحطمها. وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وعملت القوى الامنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة فتح الطريق بعد نقل السيارة المحطمة إلى مكان آخر.