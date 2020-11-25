اصابة جديدة في كفرحزير

جريحان باصطدام سيارة بالحائط في كفرحزير الكورة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان جريحين سقطا باصطدام سيارة بالحائط في وسط الشارع الرئيسي في بلدة كفرحزير الكورة، ما أدى إلى تحطمها. وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وعملت القوى الامنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة فتح الطريق بعد نقل السيارة المحطمة إلى مكان آخر.