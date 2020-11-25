اصابة جديدة في كفرحزير – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 25 2020 - 22:08

اصابة جديدة في كفرحزير

منذ 38 mins 25 November، 2020
كوارث
لبنان

اعلنت بلدية كفرحزير في بيان ” تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة”، وهي تلتزم الحجر المنزلي في كفرصارون.
كما طلبت البلدية من جميع المخالطين “التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة وابلاغ رئيس البلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

جريحان باصطدام سيارة بالحائط في كفرحزير الكورة

جريحان باصطدام سيارة بالحائط في كفرحزير الكورة

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان جريحين سقطا باصطدام سيارة بالحائط في وسط الشارع الرئيسي في بلدة كفرحزير الكورة، ما أدى إلى تحطمها. وعملت عناصر الصليب الأحمر على نقلهما إلى أحد المستشفيات للمعالجة. وعملت القوى الامنية على اتخاذ الإجراءات المناسبة وإعادة فتح الطريق بعد نقل السيارة المحطمة إلى مكان آخر.