“تيار الوفاء وحركة حق” يستنكران لقاء نتنياهو بحكام البحرين والسعودية ويدعوان للغضب العارم

قال تيار الوفاء الإسلامي وحركة الحريات والديمقراطية “حق” البحريين المعارضين في بيان مشترك الاربعاء إن “أقلّ ما توصف به زيارة عدوّ الإسلام ومحتلّ أراضي المسلمين رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لأرض الحرمين هي أنّها فضيحة على الصعيدين الدينيّ والسياسيّ تكشف الوجه القبيح وحقيقة الحكم السعودي وانسلاخه عن قيم الدين والعروبة، وتخلّيه عن مصالح المسلمين والأمّة، لقاء ثمن بخس”.

واضاف البيان “كما يؤكّد إعلان نتنياهو عن تلقيّه دعوة من سلمان آل خليفة لزيارة البحرين حقيقة فساد الأخير السياسيّ والأخلاقي وأنّه لا يعبّر عن الصورة الإصلاحيّة المخادعة، وما يعزّز تلك الحقيقة هو تاريخه الفاسد والانتهازيّ والمتلّون”.

واكد البيان انه “أمام توالي الخطوات البائسة ضمن جريمة التطبيع، نشدّد في البحرين، كقوى معارضة وشعب حرّ أبيّ، على أنّ الزيارات واللقاءات التي تجمع نتنياهو مع حكّام البحرين والسعوديّة هي لقاءات بين مجموعة من الغاصبين للسلطة والأراضي وحقوق الشعوب، نحن أبرياء منها بل نستنكرها أشدّ الاستنكار”، وتابع “نؤكّد رفضنا القاطع لتدنيس نتنياهو لأرض البحرين الوفيّة لفلسطين، كما ندين بشدّة خيانة غاصبي الحرمين لقضيّة المسلمين الأولى بل لدين الإسلام نفسه باستقبالهم أعدائه على الأرض التي انبثق منها”.

ودعا البيان “أبناء الشعب البحريني إلى تحدّي القمع الخليفي وإعلان الغضب العارم والاحتجاج على جرائم آل خليفة وآل سعود وخياناتهم، والاستنفار الواسع إعلاميًّا وميدانيًّا لمواجهة زيارة المجرم نتنياهو للبحرين”، وحث على “التأكيد أن التنسيق الأمنيّ الخليفيّ – الصهيوني لن يوقف حراكنا الثوريّ المستمرّ حتى تتحقّق الأهداف المشروعة كاملة”.

المصدر: بريد الموقع