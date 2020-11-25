وزارة الاقتصاد: عينات هبة الطحين العراقي مطابقة للمعايير الصحية والغذائية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 17:32

وزارة الاقتصاد: عينات هبة الطحين العراقي مطابقة للمعايير الصحية والغذائية

منذ 1 ساعة 25 November، 2020
علم لبنان
لبنان

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان الاربعاء ان الفحوصات التي أجريت لعينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة في مستودعات المدينة الرياضية، جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية خلافا لكل ما يشاع.

وقالت الوزارة إنها “نشرت نسخة عن نتائج التحاليل التي أجراها معهد البحوث الصناعية – المختبر المركزي لبحوث الحبوب والدقيق والخبز، التي أجريت لعينات من الطحين من الهبة العراقية المخزنة في مستودعات المدينة الرياضية، وأخذت من أماكن مختلفة حسب الأصول المعمول بها، وقد جاءت جميعها مطابقة للمعايير الصحية والغذائية خلافا لكل ما يشاع”.

واعتبرت الوزارة ان “كل تصريح خلافا لهذه المستندات الرسمية، المستقلة والموثوقة هدفه خلق البلبلة ويأتي في اطار التحريض الشعبوي غير المبرر”، وأكدت “مسؤوليتها وحرصها على السلامة الغذائية قانونا وواقعا”، وتمنت على “وسائل الإعلام تقصي الحقائق من مصدرها وعدم الإنجرار خلف الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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