بيان توضيحي من وزير الاقتصاد عن هبة الطحين العراقي: اتفقنا مع السفارة العراقية على آلية توزيعها – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 18:36

بيان توضيحي من وزير الاقتصاد عن هبة الطحين العراقي: اتفقنا مع السفارة العراقية على آلية توزيعها

منذ 15 mins 24 November، 2020
راوول نعمة
لبنان

اصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة في حكومة تصريف الاعمال، بيانا توضيحا لما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن “بيع هبة الطحين من الدولة العراقية الى الأفران”، جاء فيه:”ان الهبة تستعمل في انتاج ربطة الخبز العربي بنسبة 25% مما سمح لنا بالحفاظ على سعر ربطة الخبز في ظل الإرتفاع الحاد بنسبة القمح عالميا بنسبة 40% تقريبا، والكلفة على الأفران من هذه الهبة هي التفريغ والنقل والتخليص فقط، وقد تم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد والتجارة والسفارة العراقية على هذه الألية لتوزيع الهبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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