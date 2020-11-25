قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المنطقة الأثرية لتأمين اقتحام المستوطنين إلى بلدة سبسطية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 25 2020 - 12:56

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم المنطقة الأثرية لتأمين اقتحام المستوطنين إلى بلدة سبسطية

منذ 48 mins 25 November، 2020
أخبار موقع المنار

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