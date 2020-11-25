الرئاسة المصرية: انتشار كورونا في الموجة الثانية سيكون أعلى من الأولى

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري اليوم جاءت على خلفية زيادة الإصابات في موجة كورونا الثانية.

وقال: “الاجتماع كان مخصصا لمراجعة الموقف من بداية انتشار الجائحة”، مضيفا أنه “شيء طبيعي مع دخول فصل الشتاء أن يكون هناك نزلات برد وأمراض فصل الشتاء أكثر حتى بدون كورونا، وقبل الجائحة كانت أعلى إصابات بالإنفلونزا في شهري ديسمبر ويناير وبالتالي يتعاظم الأمر الآن”.

وأضاف: “اجتماع الرئيس استعرض نهج تعامل الحكومة مع أزمة كورونا منذ بداية الجائحة والذي اتسم بالتوازن بين صحة الإنسان من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الشخصية مع استمرار الحياة اليومية بشكل حذر بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد مع الحفاظ على صحة المصريين”.

وتابع: “أثناء عرض اجتماع اليوم اتضح ارتفاع إصابات العالم من فيروس كورونا خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر، وهو ما يؤكد أن الموجة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى حيث اختلفت الأعراض مع انتشار أوسع للمرض”.

المصدر: وكالات