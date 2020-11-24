دياب ترأس اجتماعا امنيا جرى خلاله تقييم إجراءات قرار الإقفال وضرورة الاستمرار فيها وارتياح لنتائجها الإيجابية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب اجتماعا امنيا حضره الوزيرة زينة عكر، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد أنطوان منصور، رئيس مكتب المعلومات العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات العقيد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد والمستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وجرى تقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجب قرار الإقفال وضرورة الاستمرار فيها، وكان هناك ارتياح لنتائجها الإيجابية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام