خلية الأزمة في بلدية رحبة: 5 إصابات جديدة البلدة رفعت العدد إلى 15 إصابة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، “تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 15 إصابة”.

وحذرت الخلية من ان “الجهات الرسمية قد تجد نفسها أمام التشدّد في الإقفال والإجراءات الوقائيّة، فالحذر من الغرباء ضروري، من القادمين من خارج البلدة ولو كانوا أقرب الأقرباء، وكذلك المخالطين، وبعض الّذين يستسهلون مخالطة المخالطين وزيارتهم، هم يعرضون أنفسهم والناس إلى خطر كبير”.

وتتابع الخلية حالة المخالطين، ودعت الى التواصل معها على الارقام التالية:

06890300

71873919″.