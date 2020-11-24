خلية الأزمة في بلدية رحبة: 5 إصابات جديدة البلدة رفعت العدد إلى 15 إصابة – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 18:36

خلية الأزمة في بلدية رحبة: 5 إصابات جديدة البلدة رفعت العدد إلى 15 إصابة

منذ 17 mins 24 November، 2020
كورونا
لبنان

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في بيان، “تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع عدد الإصابات إلى 15 إصابة”.

وحذرت الخلية من ان “الجهات الرسمية قد تجد نفسها أمام التشدّد في الإقفال والإجراءات الوقائيّة، فالحذر من الغرباء ضروري، من القادمين من خارج البلدة ولو كانوا أقرب الأقرباء، وكذلك المخالطين، وبعض الّذين يستسهلون مخالطة المخالطين وزيارتهم، هم يعرضون أنفسهم والناس إلى خطر كبير”.

وتتابع الخلية حالة المخالطين، ودعت الى التواصل معها على الارقام التالية:
06890300
71873919″.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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