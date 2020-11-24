55 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في محافظة عكار شمال لبنان

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الثلاثاء انه تم تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة و26 حالة شفاء.

وقالت الغرفة إن “اجمالي عدد المصابين المسجلين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم بلغ: 2479 مصابا”، وتابعت “الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة الان: 430 حالة، اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ : 2009 حالات”.

وأضافت الغرفة “بلغ عدد الوفيات المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم: 46 حالة وفاة، كما ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي الى 451 حالة(مقيمين ووافدين)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام