الرئيس بري دعا مجلس النواب لجلسة عامة لمناقشة رسالة الرئيس عون

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الثلاثاء الى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الواقع في 27/ 11/2020 في قصر الاونيسكو.

وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون رسالة فخامة رئيس الجمهورية المرسلة الى المجلس النيابي بواسطة دولة رئيس المجلس لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب .

ولمناسبة عيد الاستقلال تلقى رئيس مجلس النواب برقيات تهنئة من ع\ة شخصيات بينها: رئيس مجلس نواب الشعب في تونس الدكتور راشد الغنوشي ومن رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله بن زيد ال محمود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام