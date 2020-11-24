ريابكوف: سندعو الإدارة الأميركية الجديدة للتعاون بمكافحة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 15:32

ريابكوف: سندعو الإدارة الأميركية الجديدة للتعاون بمكافحة كورونا

منذ 1 ساعة 24 November، 2020
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
أخبار دولية - روسيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء إن “روسيا ستحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الولايات المتحدة الاميركية بشأن الإنجازات الروسية لمكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف ريابكوف “بدون شك، بغض النظر عمن سيصبح مسؤولا عن هذا الاتجاه في الإدارة الأميركية في واشنطن بعد 20 يناير، وبغض النظر عمن سيشكل السياسة الأميركية في اتجاه محاربة الأوبئة، سوف نقترح عليهم على الأقل، التعاون بشأن مكافحة كورونا”.

ولفت ريابكوف الى أن “موسكو تعتزم محاولة تصحيح التصور الخاطئ المصمم سياسيا إلى حد كبير عن الإنجازات التي حققتها روسيا فيما يتعلق بتطوير لقاحات وعقاقير أخرى متاحة لعلاج فيروس كورونا”.

المصدر: سبوتنيك

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