ريابكوف: سندعو الإدارة الأميركية الجديدة للتعاون بمكافحة كورونا

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الثلاثاء إن “روسيا ستحاول تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الولايات المتحدة الاميركية بشأن الإنجازات الروسية لمكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف ريابكوف “بدون شك، بغض النظر عمن سيصبح مسؤولا عن هذا الاتجاه في الإدارة الأميركية في واشنطن بعد 20 يناير، وبغض النظر عمن سيشكل السياسة الأميركية في اتجاه محاربة الأوبئة، سوف نقترح عليهم على الأقل، التعاون بشأن مكافحة كورونا”.

ولفت ريابكوف الى أن “موسكو تعتزم محاولة تصحيح التصور الخاطئ المصمم سياسيا إلى حد كبير عن الإنجازات التي حققتها روسيا فيما يتعلق بتطوير لقاحات وعقاقير أخرى متاحة لعلاج فيروس كورونا”.

المصدر: سبوتنيك