الشيخ القطان: معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة الوحيدة التي حافظت على استقلال لبنان

هنأ رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان اللبنانيين بعيد الإستقلال.

وحيا الشيخ القطان الثلاثاء “جميع الذين ضحوا في سبيل بقاء لبنان وعزته وكرامته، سيما الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته الطائفية والمذهبية والحزبية والسياسية والجيش الذي نعتبره ضمانة لبقاء لبنان والمقاومة التي قدمت خيرة أبنائها في سبيل الحفاظ على لبنان في وجه من يعتدي على هذا البلد إن كان من العدو الصهيوني من جهة أو من العدو التكفيري من جهة اخرى”.

ورأى الشيخ القطان أن “معادلة الشعب والجيش والمقاومة هي المعادلة الوحيدة التي حافظت على استقلال لبنان وبقائه قويا وعزيزا ومواجها لكل التحديات، سيما العدو الصهيوني من جهة او التكفيري من جهة او كل من يفكر ان يعتدي على لبنان”.

ودعا الشيخ القطان “السياسيين أن يتقوا الله في ما تبقى من هذا البلد وان يعملوا صادقين من اجل تشكيل حكومة تستطيع ان تعالج ما امكن من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي بات يعاني منها كل لبناني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام