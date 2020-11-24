القناة 12 العبرية: #نتنياهو يتصل بولي عهد #البحرين ويقول إنه سيزور المنامة قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 10:58

القناة 12 العبرية: #نتنياهو يتصل بولي عهد #البحرين ويقول إنه سيزور المنامة قريبًا

منذ 31 mins 24 November، 2020
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