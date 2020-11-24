القناة 12 العبرية: #نتنياهو يتصل بولي عهد #البحرين ويقول إنه سيزور المنامة قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 10:58
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المحكمة العليا في بنسلفانيا ترفض طعن حملة دونالد ترامب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع في فيلادلفيا
الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل العام المقبل
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الدفاع الروسية: سفينة روسية تمنع المدمرة الأميركية "جون ماكين" من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا ستتعرض للدوس وسط الاندفاع نحو اللقاحات الخاصة بكورونا
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قتيلان و5 جرحى في عملية طعن داخل كنيسة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأميركية واعتقال مشتبه به
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
القناة 12 العبرية: #نتنياهو يتصل بولي عهد #البحرين ويقول إنه سيزور المنامة قريبًا
منذ 31 mins
24 November، 2020
اعلام العدو
البحرين
التطبيع البحريني مع اسرائيل
كيان العدو
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