اعلام العدو: #بن_سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 10:58

اعلام العدو: #بن_سلمان وافق على نشر نبأ الاجتماع مع نتنياهو لرصد ردود الفعل

منذ 35 mins 24 November، 2020
أخبار موقع المنار

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