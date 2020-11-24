غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 09:28

غرفة التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق للسير

منذ 22 mins 24 November، 2020
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