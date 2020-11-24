غرفة التحكم المروري: سقوط 5 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 09:26
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روسيا: وفاة سبعة أشخاص ودخول اثنين آخرين في غيبوبة إثر تناولهم سائل تعقيم في منطقة ياقوتيا في أقصى شرق البلاد
ادارة الخدمات العامة تبلغ الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بامكانية الشروع رسميا في عملية انتقال السلطة
ترامب: وجهت فريق العمل في البيت الابيض للقيام بما يلزم فيما يخص البروتوكولات المتبعة لعملية الانتقال
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يجري سلسلة تعيينات في حكومته المقبلة ويسمي أنتوني بلينكن لتولي وزارة الخارجية
الاتحاد الأوروبي يدعو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى قمة في بروكسل العام المقبل
الأمين العام للامم المتحدة يعرب عن خيبة أمله من نتائج قمة مجموعة العشرين للديون والمناخ التي عقدت في السعودية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
غرفة التحكم المروري: سقوط 5 جرحى في 3 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
24 November، 2020
حوادث السير في لبنان
غرفة التحكم المروري
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