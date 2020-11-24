إصابتان في أرزي الزهراني والبلدية تطلب التشدد في الإجراءات

أصدرت لجنة الصحة وخلية الازمة في بلدية ارزي بيانا أشارت فيه إلى “تسجيل حالتين إيجابيتين في البلدة، من المقيمين، لذا نطلب من جميع المخالطين حجر أنفسهم والتواصل مع خلية الأزمة”.

وأضافت أنه “في ظل التفشي السريع للوباء على كافة الاراضي اللبنانية وخوفا من أن يدخل الى مجتمعنا بشكل اكبر، نطلب من جميع الاهالي وأصحاب المصالح والمحال التجارية التشدد في إتخاذ كافة التدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وارتداء الكمامة بشكل مستمر والحجر الفوري لكل شخص تظهر عليه أية عوارض والتواصل مباشرةً مع الخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام