بلدية البابلية: 4 إصابات جديدة و5 حالات شفاء – موقع قناة المنار – لبنان
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November 24 2020 - 01:40

بلدية البابلية: 4 إصابات جديدة و5 حالات شفاء

منذ 1 ساعة 24 November، 2020
كورونا _ كوفيد 19
لبنان

أعلنت بلدية البابلية في بيان، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأن جميع المصابين يخضعون للحجر المنزلي، بمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل سجلت اليوم 5 حالات شفاء جديدة، وبذلك يكون قد تراجع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة في البلدة، إلى 16 إصابة فقط.

وتمنت البلدية على المخالطين، “ضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما، من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية، كتدبير إحترازي، والتشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس، وحفاظا على السلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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