خلاصة “شارك برأيك” لهذا الاسبوع

طرح موقع قناة المنار ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول الاقفال العام واجراءات الحد من التجول.



وجاءت نسب النتائج على الشكل التالي:

قرار الاقفال العام وضبط التجول المتخذ في لبنان:

ضروري ومطلوب (81%)

غير ضروري (19%)

عدد المشاركين: 1,967

تعتبر الغالبية العظمى من المستطلعين ان هذا القرار ضروري ومطلوب بالتالي يبدو ان اغلبية الرأي العام لا تزال تؤيد الاقفال العام وضبط التجول كوسيلة فعالة للحد من انتشار كورونا لا سيما في ظل حالة التفلت التي كانت احد اسباب ارتفاع نسبة الاصابات مما ادخل الوضع الطبي والمجتمعي في محاذير عدة في الآونة الاخيرة ، رغم ان نسبة من الرأي العام تعتبر ان القرار غير ضروري وربما يعود ذلك الى عدم استشعار خطر صحي او الى الخشية من تداعيات على بعض القطاعات الاقتصادية.

طرح موقع قناة المنار ايضاً ضمن خانة “شارك برأيك” الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول العقوبات الاميركية على بعض السياسيين اللبنانيين. وجاءت النتائج كالتالي:



سياسة “العقوبات” الأميركية ضد سياسيين لبنانيين: بهدف الابتزاز السياسي (94%) لمحاربة الفساد حسب قولهم (6%) عدد المشاركين: 860 ترى الغالبية الساحقة من المستطلعين ان هذه العقوبات هدفها ابتزاز وضغط سياسي وبالتالي لا تصدق ما ساقته الادارة الاميركية من مبررات حول اسباب العقوبات مثل مزاعم الحرص على محاربة الفساد في لبنان.

المصدر: موقع المنار