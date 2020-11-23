مصادر متابعة لملف التأليف للمنار: الملف انتقل من حالة المراوحة الى حالة الانتظار

أكدت مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار أن “إشاعة أجواء ايجابية الاحد حول ملف التشكيل هدفها تضليل الرأي العام ورمي كرة تعطيل التشكيل عند رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وحلفائهما”.

واعتبرت المصادر أن “ملف تأليف الحكومة إنتقل من حالة المراوحة الى حالة الانتظار”.

وكشفت أن “الفرنسيين وبعد حصرهم مشكلة التشكيل بعقدة الأسماء، بلوروا اقتراحا لحلّ هذه العقدة ووضعوه بين أيدي المعنيين بالتأليف، وعليه، هؤلاء ينتظرون مواقف بعضهم البعض والفرنسيون ينتظرون موقفهم جميعا من هذا الاقتراح”.

المصدر: موقع المنار