وزارة الطاقة السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة اعتداء بمقذوف – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 20:48

وزارة الطاقة السعودية: نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة اعتداء بمقذوف

منذ 10 mins 23 November، 2020
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