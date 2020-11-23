داوود شهاب يحذر من تداعيات زيارة نتنياهو الى السعودية

أكد مسؤول المكتب الاعلامي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فسلطين داوود شهاب ان “واشنطن ترتب الملفات في المنطقة لصالح إسرائيل”، وحذر من “تداعيات زيارة بنيامين نتنياهو إلى السعودية لجهة تشكيل تحالفات ضد استقرار المنطقة وأمنها”.

وأشار شهاب الاثنين الى أن “زيارة نتنياهو المشؤومة إلى السعودية هي مقدمة لشن عدوان على الشعب الفلسطيني وقضيته”، وأوضح أن “تل أبيب تسعى للبقاء مهيمنة ومسيطرة في المنطقة من خلال المشروع التطبيعي”، وأكد أن “أنظمة خليجية تلهث وراء إسرائيل للحفاظ على عروشها وزيارة نتنياهو خيانة للقدس والمقدسات”.

المصدر: فلسطين اليوم