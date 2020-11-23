الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الاثنين انه تم تسجيل 9 وفيات و1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا و517 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الكيلة أنه “تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية (4 مواطنين 58، 60، 72، 76 عاماً من محافظة الخليل، ومواطنة 85 عاماً من أريحا)، و4 حالات وفاة في قطاع غزة”.

وأشارت الكيلة إلى أن “الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (138)، محافظة نابلس (178)، محافظة بيت لحم (135)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (84)، جنين (88)، أريحا والأغوار (17)، سلفيت (53)، طولكرم (56)، طوباس (30)، قطاع غزة (689)، ضواحي القدس (28)”.

المصدر: فلسطين اليوم