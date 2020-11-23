عودة 2334 لاجئا إلى قره باغ خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف الإثنين، أن 2334 لاجئاً عادوا إلى قره باغ خلال الــ24 ساعة الأخيرة. كما بلغ إجمالي عدد اللاجئين الذين تمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل قره باغ بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية أكثر من 11 ألف شخص.

وفي هذا السياق قال اللواء كوناشينكوف للصحفيين: ” تقوم قوات حفظ السلام الروسية بضمان العودة الآمنة للاجئين. وخلال الــ24 ساعة الأخيرة، عاد 2334 لاجئا آخر إلى ناغورني قره باغ من أراضي أرمينيا، وكانوا قد غادروا منازلهم في ناغورني قره باغ بسبب العمليات العسكرية. وزاد إجمالي عدد هؤلاء اللاجئين من سكان ناغورني قره باغ الذين عادوا إلى منازلهم منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 عن 11 ألف شخص”.

يذكر أنه سبق وأعلنت أرمينيا وأذربيجان وروسيا عن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ . ووفقا لبيان أعلنه الرئيس الروسي، يبدأ سريان نظام وقف إطلاق النار الكامل اعتبارا من يوم 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. كما يقضي هذا الاتفاق بأن تبقى القوات الأذرية والأرمنية في المواقع التي كانت قد احتلتها سابقا وتقومان بتبادل الأسرى العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، ويتم نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ.

المصدر: سبوتنيك