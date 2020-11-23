الخارجية السعودية تنفي اجتماع ولي العهد السعودي مع مسؤولين إسرائيليين

نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ما أعلنته وسائل اعلام العدو الاسرائيلي عن اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع مسؤولين إسرائيليين.

وزعم بن فرحان إلى أنه اطلع على تقارير صحفية عن لقاء بين ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السعودية في الأيام الماضية.

وأكد بن فرحان الاثنين، عبر تغريدة في “تويتر”، أنه “لم يحدث مثل هذا الاجتماع”، حسب زعمه، لافتا إلى أن “المسؤولين الوحيدين الحاضرين، كانوا أمريكيين وسعوديين”.

جدير بالذكر أن إذاعة جيش العدو الإسرائيلي أفادت اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالسعودية أمس الأحد. من جهتها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو التقى محمد بن سلمان في اجتماع ثلاثي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. ورفض مكتب نتنياهو التعليق على هذا الخبر.

المصدر: روسيا اليوم