“القومي”: الاستقلال الحقيقي لا يمر إلا عبر المواطنة القائمة على روح المساواة بالحقوق والواجبات

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان في بيان له الاثنين أن “الاستقلال الذي يعيد إنتاج النظام الفاسد والحرب الداخلية ويترك البلاد ملعبا للصراع بين الخليج وتركيا على حساب اللبنانيين، هو استقلال منقوص ومشوب بغير عاهة وعيب”.

وقال القومي “السيادة والاستقلال لا يتحققان والشعب تتقاذفه تبعيات الطائفية والمناطقية والعشائرية وتصيبه الأمراض الاجتماعية من غير أن يسعى إلى الخلاص وسماع صرخات التوحيد والمواطنة، بينما يخسر شبابه باليأس والهجرة”.

واضاف القومي “طريق استقلالكم الحقيقي طويل وشاق ولا يمر إلا عبر المواطنة القائمة على روح المساواة في الحقوق والواجبات واحترام النظام العادل وامتلاك القوة الحكيمة”، ورأى ان “أولى خطوات الحرية هي بناء نظام جديد في انتخابات نيابية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي ومواجهة التدخلات الخارجية وأدواتها في الداخل والالتفاف حول المقاومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام