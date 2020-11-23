وزارة الإعلام السورية واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي رجا فرزلي الذي وافته المنية مساء الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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November 23 2020 - 07:22

وزارة الإعلام السورية واتحاد الصحفيين ينعيان الإعلامي رجا فرزلي الذي وافته المنية مساء الأحد

منذ 24 mins 23 November، 2020
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